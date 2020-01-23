Ученые: Новые модели показывают сложность структуры недр спутника Сатурна Энцелада

23.01.2020, 16:30, Разное

Американские исследователи первыми создали особую геохимическую модель, показывающую, что концентрация CO2 на Энцеладе, спутнике Сатурна, может контролироваться химической реакцией, протекающей на дне океана. После изучения струй, вырывающихся из льдов космического объекта, исследователи пришли к выводу, что его недра обладают более сложной структурой, чем предполагалось.
В результате анализа состава данных потоков эксперты составили более подробную картину об океане на Энцеладе, а также об условиях, которые необходимы для создания и развития жизни. По словам ведущего автора научной работы Кристофера Глена, был предложен особый метод, позволяющий определять состав струй, чтобы оценивать концентрацию диоксида углерода, растворенного в воде подповерхностного океана.

После изучения масс-спектрометрических данных, сделанного с помощью аппарата Cassini стало известно, что процесс можно объяснить наличием геохимических реакций между каменистым центром Энцелада и океанической водой. Таким образом, ядро спутника Сатурна имеет более сложную и разнообразную структуру, подытожили ученые.



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