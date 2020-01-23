Антитеррористическая полиция исключит трезубец из пособия по борьбе с экстремизмом

Антитеррористическая полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла украинский трезубец в пособие по борьбе к экстремизмом. Там отметили, что удалят национальный символ Украины из учебного документа.

«У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями Министерства иностранных дел Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», – говорится в сообщении на сайте полиции.

Ст. 20 Конституции Украины определяет трезубец главным элементом большого государственного герба Украины.

Украинский трезубец был изображен в числе экстремистских татуировок в пособии, подготовленном антитеррористической полицией Великобритании для учителей и медицинского персонала. Посольство Украины в Лондоне 19 января выразило протест, потребовав изъять изображение малого герба Украины из пособия и принести официальные извинения. В МИД Украины заявили 20 января, что «любая привязка государственного герба Украины к экстремизму оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами».

В британской полиции заявляли, что не все группы, которые фигурируют в пособии, обозначены как экстремистские.

В сообщении спикера британского правительства были выражены сожаления «в связи с тем, что было нанесено оскорбление в связи с появлением украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции». «В этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом», – подчеркнули в Лондоне.

После этого украинское посольство заявило, что представители Великобритании не дали «четкого ответа на простой вопрос, будет ли удален трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, из руководства по противодействию экстремизму».

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинцев из-за появления трезубца в британском пособии по борьбе с экстремизмом, и заявил, что праворадикалы злоупотребляют национальной символикой Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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