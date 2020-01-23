Путин напомнил о пособниках нацистов во многих странах Европы

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на форуме памяти жертв Холокоста назвал преступления нацистов против евреев одной из самых позорных страниц мировой истории, и напомнил, что у них были пособники во многих странах Европы.

Путин напомнил, что 27 января исполнится 75 лет со дня освобождения Освенцима, где погибли «сотни и сотни тысяч людей разных национальностей», и более половины из них – евреи, передает РИА «Новости».

«Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, «окончательное решение еврейского вопроса» – это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории», – сообщил Путин.

Президент напомнил, что у преступления нацистов были «соучастники и пособники».

«В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев», – сказал Путин.

Он также заявил, что Холокост был и останется для РФ глубокой раной, трагедией, о которой россияне будут помнить всегда.

В четверг Путин работает в Израиле на форум памяти жертв Холокоста, где уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и открыл памятник героям блокадного Ленинграда.

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