Путин напомнил о пособниках нацистов во многих странах Европы

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на форуме памяти жертв Холокоста назвал преступления нацистов против евреев одной из самых позорных страниц мировой истории, и напомнил, что у них были пособники во многих странах Европы.
Путин напомнил, что 27 января исполнится 75 лет со дня освобождения Освенцима, где погибли «сотни и сотни тысяч людей разных национальностей», и более половины из них – евреи, передает РИА «Новости».
«Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, «окончательное решение еврейского вопроса» – это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории», – сообщил Путин.
Президент напомнил, что у преступления нацистов были «соучастники и пособники».
«В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев», – сказал Путин.
Он также заявил, что Холокост был и останется для РФ глубокой раной, трагедией, о которой россияне будут помнить всегда.
В четверг Путин работает в Израиле на форум памяти жертв Холокоста, где уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и открыл памятник героям блокадного Ленинграда.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В немецком городе Рот-ам-Зе в результате стрельбы погибли шесть человек, стрелявший задержан. Об этом информирует РИА «Новости».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Брежнева опубликовала бэкстейдж-видео съемки для Flacon Magazine / 19 декабря
- «Вы всегда сможете вернуться». Вице-президент Еврокомиссии написал «любовное письмо» Великобритании, которая выходит из ЕС / 26 декабря
- Скабеева дозвонилась до Зеленского / 4 декабря
- Замминистра Минздрава и глава Центра общественного здоровья подали в отставку / 17 декабря
- Роспотребнадзор оценил опасность нового появившегося в Китае коронавируса / 10 января
- Адвокат якутского шамана обжалует его задержание в ЕСПЧ / 21 декабря
- На месте крушения украинского самолета нашли записку с просьбой к Аллаху / 8 января
- На железнодорожной станции «Львов» открыли круглосуточный международный пункт контроля – Гончарук / 18 декабря