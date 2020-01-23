Мнения: Государство у нас опережает в развитии гражданское общество

Длинный пост, в конце будет про Мишустина и новое правительство.

Длинный пост, в конце будет про Мишустина и новое правительство.

Говорят, военные всегда готовятся к предыдущей войне. Не знаю, наши вроде научились готовиться к будущей. А вот гражданское общество, которое вроде всегда смотрело вперед, в последнее время почему-то вырастило себе глаза на затылке и в упор не видит будущей реальности и реальных новых угроз.

Глупо искать в 2020-м году 1937-й. Его там нет. И даже восьмидесятых нет. И Путина перекрашивать в Сталина – ну, смешно же. Он даже на Пак Чон Хи не тянет. И не потому, что глаза такие добрые-добрые. А потому что время больших и явных диктатур прошло. Они больше неэффективны. Идеологические конструкты как инструменты тотального контроля себя исчерпали, и вместе с ними ушел в небытие тот выводок адских режимов, которые мы наблюдали в 20-м веке.

Но появляются другие инструменты власти, в том числе власти тотальной. И если в прошлом столетии заряжали гуманитарии с их му..цкими идеологическими проектами, которыми потом успешно пользовались политики, то век 21-й перешел в руки математиков и инженеров. Они с таким же энтузиазмом, какой был свойствен их предшественникам-гуманитариям, строят новый мир, и этот мир уже начинает кусаться.

Атланты цифровизации думают, что побеждают дракона, но сами уже становятся им. Мы почти все посчитаны, осталось совсем немного – и начнется парад таких новых общественных формаций, что мало не покажется никому. Китай в Синьцзяне уже строит свою Систему социального рейтинга, которая фактически делит общество на касты по признаку благонамеренности — точнее по тому, как это понятие оценивает бездушный Алгоритм. И это еще даже не цветочки, а бутончики. А ягодки начнутся, когда в результате торжества прогрессивной мысли и передовых технологий мы дружно скатимся в новый феодализм без феодала – точнее с феодалом цифровым. Новое общественное устройство ждет тотальная сегрегация. Прежде, чем сесть за стол с незнакомым человеком, мы будем спрашивать, какой у него социальный рейтинг. И если рейтинг хреновый, то пересядем за другой стол, чтобы, не дай Бог, Система не засекла наше общение и не понизила рейтинг нам самим.

В таких условиях граждане постепенно будут превращаться в послушные биороботы, у которых нет права на моральный выбор, потому что моральный выбор предполагает свободу выбора. У человека останется только одна возможность – быть хорошим. В противном случае алгоритм тебя моментально выкидывает во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный. Ни тебе кредитов, ни нормальной работы – даже девушка за такого замуж не пойдет.

И вот вместо того, чтобы бить тревогу, а еще лучше предотвращать эти назревающие угрозы вместо того, чтобы инициировать подписание каких-нибудь новых хельсинских соглашений, ограничивающих цифровизацию в политических целях всего и вся – наши диаманты гражданского благочестия продолжают бороться с давно заброшенными ветряными мельницами. Пугают Сталиным, Колымой и прочими барабашками двадцатого века. Потому что так удобней и безопасней. Мельница ведь люлей не навешает. Особенно сломанная.

Хорошая новость тут только одна. Но сначала цитата из моей «Яндекс.Книги». Рассказывает Александр (Саша) Галицкий из Almaz Capital:

«У нас в то время не было контактов за рубежом, но было желание наладить с иностранцами сотрудничество в области IT. В результате появились молодые ребята – сегодняшний руководитель Федеральной налоговой службы РФ Миша Мишустин и его друзья, – которые сделали очень правильный шаг, создали Международный компьютерный клуб. Получился эффективный инструмент взаимодействия, они раскрутили целую кучу людей, в том числе и меня, начали тащить туда толковых иностранцев, в их потоке приехала, например, Эстер Дайсон. В результате у нас начали появляться совместные предприятия. Возглавляли их гэбэшники, как правило, мы все проходили фильтрацию, представлялись на встречах с партнерами другими именами, оставляли визитные карточки совсем других контор, но все равно это было уже что-то».

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Теперь от себя. Мишустин, конечно, прежде всего Великий Айтишник. Он построил крупнейшую в стране IT-компанию, которая называется ФНС. Это одна из лучших оцифрованных налоговых систем в мире. Он не просто чиновник, он мыслитель, который нашел поле для своей инженерии не в бизнесе, как многие из друзей его юности, а в государственном управлении. И команду он набрал тоже очень толковую и эффективную. С некоторыми из этих людей я знаком и уверен, что в ближайшей перспективе работа правительства даст мощный положительный эффект.

Но в перспективе дальней, как мне кажется, выбор Мишустина – это именно политический выбор страны в пользу строительства новой исторической формации – суверенной «цифровой демократии» (она же цифровая диктатура). Фигура нового премьера для этой роли просто идеальна – он точно справится. Более того, он воспримет эту задачу как главный челлендж своей жизни. И из этого следует, что РФ в новом пугающем тренде станет государством из первой обоймы, если не лидером. Кто-то захочет этим гордиться, но я пока воспользуюсь замечательной возможностью осторожно наблюдать.

Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича

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Михаил Мишустин

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