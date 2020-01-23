Наама Иссахар отказалась писать прошение о помиловании

Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — сказала Москалькова.
При этом она заявила, что слова Путина можно расценивать как «надежду на досрочное освобождение девушки».
Ранее Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что «все будет хорошо». «Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.
СМИ сообщали ранее со ссылкой на источники, что Путин может помиловать Иссасхар перед визитом в Израиль.
В апреле 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша.
В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.
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