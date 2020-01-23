Миссия космического телескопа «Спитцер» подходит к концу

НАСА рассказало о завершении миссии телескопа Спитцер уже в этом месяце.
В далеком августе 2003 года этот телескоп отправился покорять космические просторы, и с помощью инфракрасного «зрения» совершать новые открытия, ведь именно оно помогало Спитцеру видеть сквозь космические пылевые облака.
Изначально миссия телескопа расчитывалась на 2,5 года, но он смог проработать в рамках миссии до 2009 года, пока не был исчерпан запас хладагента, отвечающего за охлаждение приборов, которые нужны для нормальной работы аппарата в рамках миссии. Но и после некоторые приборы телескопа работали в штатном режиме.
В последнее время работа телескопа стала в буквальном смысле борьбой за выживание где самые важные функции аппарата конкурировали за первостепенность. Так приходилось выбирать между зарядом аккумуляторов, понижением температуры приборов или связи с Землей.
22 января специалисты НАСА заявили что 30 января 2020, после более 16 лет работы миссия телескопа объявляется полностью законченной. Специалисты НАСА отключат аппарат в прямом эфире, который можно посмотреть на официальном сайте агентства и в других социальных сетях.
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Последнее: В немецком городе Рот-ам-Зе в результате стрельбы погибли шесть человек, стрелявший задержан. Об этом информирует РИА «Новости».
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