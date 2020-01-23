Воронежская больница закупила 78 кг красной икры за счет россиян

900 пациентов ели бутерброды с дорогим деликатесом на завтрак.

Больше четверти миллиона рублей выделила Воронежская областная клиническая больница на закупку 78 килограммов красной икры. Контракт на приобретение деликатеса журналисты издания «Блокнот Воронеж» обнаружили на портале госзакупок, где он был размещен 4 декабря.

Судя по данным, указанным на электронном аукционе, больница потратила 261 тысячу 877 рублей, то есть по 3350 рублей за килограмм икры.

Также журналисты обратили внимание, что руководство больницы закупилось дорогим продуктом за счет ОМС (Обязательное медицинское страхование). А точнее, за счет налогоплательщиков, которые ежемесячно перечисляют более 5% из своих зарплат на ОМС. Издание отметило, что важнее было бы потратить налоги на покупку лекарств или медоборудования для той же областной больницы.

В областном департаменте здравоохранения подтвердили покупку деликатеса, подкрепив слова документом, где отмечено, что бутерброды с красной икрой есть в меню на завтраке. Правда, 900 пациентов наслаждались ими только три дня, но зато икринки укладывали на хлеб с маслом.

В пресс-службе департамента также сообщили, что к концу 2019 года якобы образовалась экономия средств из выделенных на продукты питания – почти два миллиона рублей. Вот на них-то и набрали дополнительно продуктов – фасоль, фрукты, овощи, и даже на лососевую икру хватило. Кстати, деликатесом решили побаловать больных в преддверии Нового года.

Настоящему празднику больные обязаны главному врачу Воронежской областной клинической больнице №1 Виктору Вериковскому, который возглавляет учреждение с 2015 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В немецком городе Рот-ам-Зе в результате стрельбы погибли шесть человек, стрелявший задержан. Об этом информирует РИА «Новости».