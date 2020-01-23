Рэпер T-Killah попал в больницу из-за укуса ядовитого муравья на Бали

Музыкант T-Killah оказался в больнице во время отдыха на Бали. Выяснилось, что 30-летний рэпер пострадал от укуса ядовитого красного муравья.

Артист поделился с поклонниками в Instagram сюжетом из медицинского учреждения. В кадре T-Killah лежит на кушетке, а врач с помощью шприца прокалывает ему кожу на груди. По словам рэпера, у него произошла встреча с местным огненным муравьем, который смог пробраться почти к сердцу знаменитости и оставить там ожог большого размера. В это время певец поднимался на вулкан. За услуги медиков исполнитель заплатил 200 долларов, однако сама ситуация его не расстроила, поскольку главное, что здоровье звезды шоу-бизнеса в норме. «Жить буду! Продолжаем, гуляем, летаем», — отметил рэпер, отдыхающий на Бали.



Также T-Killah рассказал, пока что ему нельзя плавать и заниматься спортом. Вот только сам певец не уверен, что сможет придерживаться рекомендаций доктора, ведь очень любит экстрим.

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