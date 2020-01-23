Геймпад Sony PS5 оснастят поддержкой голосовых команд

Представители корпорации Sony подтвердили слухи о том, что консоль нового поколения PlayStation 5 появится в магазинах уже к концу 2020 года. Месяц назад был опубликован новый логотип для приставки, теперь же ведутся работы по созданию аппаратного дизайна устройства. Что касается геймпада, то вероятно, его назовут DualShock 5, а также он обзаведется некоторыми интересными свойствами.

По сведениям зарубежных инсайдеров, новый игровой джойстик получит функцию голосового помощника. Проще говоря, на контроллере будет установлен микрофон, напоминающий умные динамики у Amazon Echo с поддержкой Alexa.

Более подробной информации о мощности новой системы, основанной на интеллектуальных голосовых командах, пока не предоставлено. Скорее всего, подробный функционал DualShock 5 будет описан в рамках грядущих крупных мероприятий. Летом, к примеру, состоится Computex 2020.

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