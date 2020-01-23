Китайцев обвинили в дефиците медицинских масок в Петербурге

В аптеках Петербурга начали подходить к концу запасы медицинских масок, пишут СМИ.
Корреспондент «Интерфакса» провел опрос провизоров, которые сообщили, что маски стали пользоваться повышенным спросом. В одном из отделений аптечной сети сообщили, что все маски «китайцы раскупили».
Ранее стало известно о госпитализации двух человек в Боткинскую больницу Петербурга – китайского студента и гражданина России. Оба прибыли в страну с симптомами ОРВИ. Позже власти города сообщили, что у прилетевшего в Санкт-Петербург гражданина Китая не подтвердился коронавирус.
Позже сообщили о госпитализации третьего человека в Петербурге с симптомами этой болезни.
Напомним, число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 633 человек, умерли 17 человек. Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. В Санкт-Петербурге госпитализирован третий человек с подозрением на новый коронавирус. По всей границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль.
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