Пенс сам подошел к Путину для рукопожатия

Вице-президент США Майк Пенс после своего выступления на форуме в Израиле поприветствовал российского лидера Владимира Путина, они пожали друг другу руки.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее Путин, приехав на форум памяти жертв Холокоста в Израиле, прошел мимо Пенса, но поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским принцем Чарльзом.
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