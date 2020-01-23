Пенс сам подошел к Путину для рукопожатия

Вице-президент США Майк Пенс после своего выступления на форуме в Израиле поприветствовал российского лидера Владимира Путина, они пожали друг другу руки.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Путин, приехав на форум памяти жертв Холокоста в Израиле, прошел мимо Пенса, но поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским принцем Чарльзом.

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