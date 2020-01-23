В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать «Укрзалізницю» в управление

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn не намерен брать в управление «Укрзалізницю». Об этом пресс-служба немецкой компании сообщила в ответе на запрос «Німецької хвилі» 23 января.

«DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, работающая над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать «Укрзалізницю» в предпринимательских и технических вопросах», – заявили в компании.

В Deutsche Bahn уточнили, что об этом говорится в предварительном соглашении, подписанном 22 января в швейцарском Давосе. В феврале, по информации пресс-службы, в Украину прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры, Рональд Пофалла. Он подпишет Меморандум о взаимопонимании, в котором будут указаны детали сотрудничества Deutsche Bahn и «Укрзалізниці».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление «немцам» на 10 лет.

«Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», – сказал глава правительства.

Кроме этого, 22 января Гончарук и Мининфраструктуры сообщали о подписании «Меморандума о взаимопонимании» между министерством и Deutsche Bahn. Премьер подчеркивал, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов «Укрзалізниці», а о продаже или аренде компании речь не идет.

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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