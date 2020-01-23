Путин рассказал о погибшем в блокадном Ленинграда брате

23.01.2020, 16:12, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал о своем старшем брате, который скончался в дни блокады Ленинграда. Глава государства вступил на открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда в Израиле.

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Путин добавил, что никакие документы не смогут передать то, что пережили люди во время Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что блокаду Ленинграда и холокост невозможно сравнить ни с какими другими трагедиями.

Путин поблагодарил Израиль за открытие такого мемориала. «Это останется надолго, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо!» – сказал российский лидер. Видео публикует в Twitter Кремлевский пул РИА.

Путина глубоко тронул подход израильтян к открытию памятника героям блокадного Ленинграда pic.twitter.com/V00llFAqsd

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020  

Ранее Путин рассказывал, что могилу его старшего брата нашли поисковые отряды.



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