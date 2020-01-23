Мартин рассказал об альтернативном финале «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин заявил, что заканчивает серию книг «Песнь Льда и Огня». Об этом он сказал в интервью немецкой газете Welt.

По его словам, две новые книги «Ветра зимы» и «Мечта о весне» будут отличаться от сериала HBO.

«Люди знают конец, но не завершение», – отметил он.

При этом неизвестно, продолжит ли HBO съемки саги.

По словам писателя, создатели сериала Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс хотели закончить его после седьмого сезона тремя полнометражными фильмами.

«Игра престолов» должна была закончиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это серьезно обсуждалось, но HBO отказались от этой идеи. Руководители сказали: мы производим телешоу, мы не занимаемся кинематографическим бизнесом», – объяснил он..

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять последний сезон «Игры престолов».

В октябре 2019 года стало известно, что телеканал HBO снимет приквел сериала «Игра престолов» – «Дом дракона».

Премьера финального сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале НВО. «Игра престолов» основана на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Из семи запланированных книг цикла Мартин опубликовал пять.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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