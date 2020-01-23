Лидеры Евросоюза 24 января подпишут соглашение о Brexit

В пятницу, 24 января, лидеры Европейского Союза подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании. Об этом 23 января на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Видео пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале Еврокомиссии.

«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», — заявил он.

Мамер добавил, что точное время подписания еще должно быть подтверждено позже.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме «без соглашения». При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

20 декабря Палата общин Великобритании впервые поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Затем документ направили на дальнейшую проверку в парламенте. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit и передала законопроект на рассмотрение Палаты лордов.

22 января 2020 года парламент Великобритании утвердил предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о выходе королевства из Европейского союза 31 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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