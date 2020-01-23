Бацман: Зеленский дает себе год на решение вопроса мира на Донбассе. Если не получится, конфликт заморозят

Президент Украины Владимир Зеленский надеется в течение года решить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 22 января в эфире телеканала “Наш” заявила главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман, ссылаясь на свой источник.

“Вы заговорили об инсайдерской информации – я вам дам один инсайд. Владимир Зеленский дает себе год на то, чтобы решить вопрос мира [на Донбассе]. Речь не о капитуляции, а о мире на условиях Украины… Если не получается – тогда заморозка [конфликта]”, – отметила она.

Бацман добавила, что Зеленский надеялся договориться об урегулировании конфликта на встрече в Париже в декабре прошлого года.

“Хотя многие люди ему говорили, что ничего не получится, что с [президентом РФ Владимиром] Путиным так договориться нельзя, потому что не такая у него биография, не такой характер и не такая профессия, президент Украины все-таки надеялся и верил в то, что сможет договориться с помощью своей харизмы и обаяния… Вроде же соседи, не чужие, общая история и так далее… Но многие эксперты говорили, что на этой встрече Зеленский будет один против троих. И, в общем-то, когда Владимир Зеленский вышел с двухсторонней встречи с [канцлером Германии] Ангелой Меркель, он так и сказал: хорошо, трое против одного – значит, трое против одного, я готов. И только в конце переговоров в нормандском формате Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон стали помогать Зеленскому – до этого они все же были на стороне Путина”, – сказала журналистка.

При этом для Путина, отметила Бацман со ссылкой на представителей украинской делегации, “ключевым было требование, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и записала туда особый статус Донбасса”.

“Для него это был главный пунктик. На что Зеленский сказал категорическое “нет”. […] Те, кто присутствовал на переговорах, говорили, что Путин ехал в Париж только с одной целью: принимать капитуляцию от президента Украины, его заверили, что [Зеленский] подпишет все, что они хотят. Он бы не приехал на других условиях. Именно этим объясняется то, что [помощник президента РФ] Владислав Сурков в ярости бросал документы в лицо [помощнику Зеленского] Андрею Ермаку (Путин, кстати, был очень недоволен Сурковым). Как вы знаете, они встречались и лично, но они расстались каждый при своем, надежды ни одного, ни другого не оправдались”, – заключила Алеся Бацман.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в минском (ОБСЕ – Украина – Россия) и нормандском (Украина – Франция – Германия – Россия) форматах.

Первый саммит «Нормандской четверки» с участием Владимира Зеленского состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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