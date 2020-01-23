Послы стран G7 заявили об эффективных усилиях Зеленского в преодолении последствий авиакатастрофы в Иране

Послы стран G7 в Украине отметили эффективность усилий украинского президента Владимира Зеленского в преодолении последствий авиакатастрофы в Иране, сообщается в Twitter представительства группы послов.

«Послы стран G7 продуктивно пообщались с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом по необходимым шагам для дальнейшего прогресса в амбициозной программе реформ в Украине. Послы стран G7 также отдали должное работе президента Зеленского за его эффективные усилия и сотрудничество в преодолении последствий трагической авиакатастрофы самолета PS 752», – сказано в сообщении.

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— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 23, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

19 января в Борисполь прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Вопрос с расшифровкой черных ящиков пока не решен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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