Сбежали из цирка: слоны прогулялись по улицам Екатеринбурга

Две слонихи сбежали из цирка и отправились гулять по улицам Екатеринбурга. Местные жители сняли происходящее на видео и разместили в Сети.

В пресс-службе цирка рассказали, что животных готовили к отправке на гастроли в Санкт-Петербург. «При выходе за пределы территории слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей», – приводит сообщение РИА Новости.

В конце концов работникам цирка удалось поймать двух слоних. Им помогли сотрудники ГАИ: они перекрыли движение на выезде из цирка и обеспечили безопасность на дороге.

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