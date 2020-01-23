Сбежали из цирка: слоны прогулялись по улицам Екатеринбурга

Две слонихи сбежали из цирка и отправились гулять по улицам Екатеринбурга. Местные жители сняли происходящее на видео и разместили в Сети.
В пресс-службе цирка рассказали, что животных готовили к отправке на гастроли в Санкт-Петербург. «При выходе за пределы территории слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей», – приводит сообщение РИА Новости.
В конце концов работникам цирка удалось поймать двух слоних. Им помогли сотрудники ГАИ: они перекрыли движение на выезде из цирка и обеспечили безопасность на дороге.
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