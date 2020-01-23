Прилепин назвал дату создания партии «За правду»

23.01.2020, 16:05, Новости дня

Писатель Захар Прилепин сообщил, что 1 февраля состоится съезд движения «За правду», на котором может быть учреждена новая партия.

«Съезд движения, которое, возможно, учредит партию, (состоится) 1 февраля. У нас же демократия – для того, чтобы создать партию, нужно, чтобы делегаты проголосовали и приняли это решение. Выбрали лидера, приняли решение», – цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что в случае регистрации партия будет участвовать в выборах всех уровней – в том числе в 2021 году в выборах в Госдуму.

В октябре Прилепин заявил о создании движения «За правду», позже он рассказал о нем в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Газета ВЗГЛЯД в декабре также анализировала намерение Прилепина участвовать со своей партией в выборах в Госдуму.



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