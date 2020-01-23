Романа Капаклы срочно прооперировали после травмы в тренажерном зале

У Романа Капаклы повредился палец во время тренировки в атлет-зале, после чего ему потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас участник «Дом-2» чувствует себя хорошо, но временно заниматься спортом не может.

Как признался Капаклы, недавно не задалась его тренировка: пострадал палец, поэтому понадобилась помощь медиков. Все произошло по неосторожности: рука культуриста была зажата между гантелями, но он неаккуратно дернул ее, и палец оказался поврежден при этом. Хирурги быстро прооперировали молодого человека и наложили швы.

Роман Капаклы к данному моменту отошел от наркоза. Подобное хирургическое вмешательство обычно не требует такого «отключения», но у него аллергия на все виды анестезии. Участник «Дом-2», по собственному признанию, пока не может понять, зашит его палец частично или в полной мере, так как ему до этого говорили, что ткани сильно порваны и нужно скреплять их потом, дабы все полноценно срослось.

В целом, с Капаклы все нормально, он не расстраивается из-за произошедшего случая, только огорчен в связи с необходимостью оставаться в больнице. Ранее он предполагал, что после операции сможет беспрепятственно возвратиться в «Дом-2», так как уже соскучился по родным и близким. О тренировках ему придется забыть на время, потому как поврежденную руку напрягать запрещено.

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