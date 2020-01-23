В DxOMark iPhone 11 поставили 109 баллов в результате тестирования

Линейка смартфонов iPhone 11 являлась одной из самых востребованных на планете. Портал DxOMark оценил гаджет в 109 баллов в собственных тестах.

Первоначально DxOMark являлась площадкой для тестирования профессиональных и цифровых камер, но после выхода Google Pixel она занялась проверкой и смартфонов. В процессе недавнего испытания iPhone 11 набрал 109 баллов за собственную камеру, которая делает качественные фотографии и видеоролики. Немного мобильный аппарат Apple уступил Xiaomi Mi 9, у которого 110 очков, и Huawei P20 Pro с 109 пунктами.

Указанная модель купертиновцев опередила прежний флагман iPhone XS Max, набравший 106 очков, но уступила при этом модификации iPhone 11 Pro Max (117 баллов). Причиной этому является отсутствие третьей камеры у 11 версии. На неподвижных картинках смартфон заполучил 112 очков, его преимущество заключалось в отличной экспозиции и оперативной автофокусировке. В это же время девайс проигрывает из-за короткого фокусного расстояния для портретов и плохого качества зума на средних и дальних дистанциях. С точки зрения видео, iPhone 11 набрал 101 балл, и эксперты положительно отозвались о его экспозиции и хорошей цветопередаче.

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