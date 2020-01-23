Путин заявил, что холокост в РФ будут помнить всегда

23.01.2020, 15:58, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что холокост был и останется для РФ глубокой раной, трагедией, о которой россияне будут помнить всегда.

Об этом информирует РИА «Новости».

В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, открыл памятник героям блокадного Ленинграда. Также ожидаются переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином.



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