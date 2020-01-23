Валявшегося в снегу на улицах Екатеринбурга слона сняли на видео

Цирковой слон в Екатеринбурге во время перевозки вышел и самовольно ушел гулять по снегу, поймать животное помогали сотрудники ГИБДД.

По словам директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой, слон вместе с итальянский цирком, выступавшим в городе, уезжал на гастроли в Петербург, а «слон, увидев снег, решил пойти погулять», информирует «Интерфакс».

«Десять минут погулял, вернулся, зашел в фуру, и она поехала в Санкт-Петербург. Все в порядке», – рассказала Бортникова.

В отделении пропаганды городского УГИБДД отметили, что сотрудники ГИБДД на время перекрыли движение на выезде у цирка. Видео, на котором слон пошел прямо в сугроб, не реагируя на людей, опубликовано на странице Екатеринбургского цирка «Вконтакте» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В цирке рассказали, что в гастролях принимают участие индийские слонихи: 45-летняя Карла и 50-летняя Рании.

«Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией. При выходе за пределы, слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей», – говорится в сообщении цирка.

«Рании осталась около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега! Слоны, конечно же, не реквизит – у них свой характер, свои манеры, эмоции и они, безусловно, очень умны. Они захотели получить эмоций перед длительным переездом – они их получили», – добавили в цирке.

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