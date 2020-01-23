Болгария обвинила троих россиян в отравлении Гебрева

Судебные власти Болгарии обвинили троих граждан России в попытке отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Имена обвиняемых не называются. По данным агентства, их также обвиняют в попытке отравления сына Гебрева и сотрудника его компании.

Болгария уже добилась выдачи европейского ордера на арест обвиняемых. Болгарская сторона будет добиваться ареста россиян, даже если они находятся за пределами Евросоюза.

20 января прокуратура Болгарии опубликовала видео с сотрудником ГРУ, отравившим Гебрева. На видео он перемещается между машинами на парковке отеля «Орбита» в Софии, где находился офис Гебрева. В лаборатории ФБР была проведена экспертиза для установления личности, результаты пока не разглашаются.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором раскрыли имена сотрудников ГРУ, отравивших Емельяна Гебрева. В частности, стало известно, что отправителем был сотрудник ГРУ Денис Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергей Федотов. Он также был третьим участником отравления в Солсбери.

Ранее The Insider уже писал о том, что именно он мог быть тем человеком, который был зафиксирован видеокамерами на парковке отеля «Орбита».

28 апреля 2015 года бизнесмен Емельян Гебрев во время приема, устроенного для партнеров, почувствовал недомогание и потерял сознание. Находившиеся около коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко.

За несколько часов до приема все трое находились в одном месте — в офисе в здании отеля «Орбита».

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