«Чтобы не было ссылок на законодательство». Памфилова предложила назвать голосование по Конституции «эксклюзивной акцией»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила назвать всенародное голосование по поправкам в Конституцию «эксклюзивной, разовой, уникальной акцией», передает «Интерфакс».
«Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство», — сказала она.
Памфилова вновь заявила, что для референдума по президентским поправкам нет оснований. Она отметила, что сейчас по этому поводу «много спекуляций».
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным. За законопроект проголосовали все 432 депутата.
Во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля.
15 января президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал внести ряд поправок в Конституцию, среди них отказ от приоритета международного права, назначаемый Думой премьер и новые ограничения для кандидатов в президенты.
В тот же день была сформирована рабочая группа по подготовке этих поправок, а на следующий день они были внесены в Госдуму.
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