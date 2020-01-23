«Ведомости»: Бывших собственников «Траста» обязали выплатить банку $900 млн

Высокий суд Лондона признал бывших собственников национального банка «Траст» — Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова — виновными в мошенничестве. Суд постановил, что они несут ответственность за крах «Траста», который произошёл в декабре 2014 года. Теперь бизнесмены и их жены обязаны выплатить банку $900 млн. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Траста».
«В ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении многих лет Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов занимались мошенническими операциями. В частности, предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным оффшорным компаниями», — отмечается в сообщении банка.
Судебный процесс длился 4 года. В начале 2016-го «Траст» подал иск в Верховный суд Лондона к своим бывшим собственникам и их жёнам. Банк требовал компенсацию в размере $830 млн за необслуживаемые кредиты, выданные подконтрольным бизнесменам офшорам.
Жёны бывших владельцев «Траста», судя по материалам дела, не принимали участие в операциях банка. Однако, по мнению представителей банка, на них записаны активы, которые также подлежат аресту.
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