Наука: Эффективность вакцин против вируса папилломы человека может оказаться преувеличенной

Ученые провели анализ клинических исследований двух вакцин против вируса папилломы человека (ВПЧ). Они пришли к выводу, что заявленная эффективность этих вакцин может оказаться преувеличенной.

Авторы научной работы считают, что доказательства защитного действия вакцинации слабы. Обзор опубликован в Journal of the Royal Society of Medicine.

Новый анализ 12 клинических исследований вакцин Cervarix и Gardasil был проведен учеными из Ньюкаслского университета и Лондонского университета королевы Марии. Он выявил в них несколько факторов, которые могли привести к ошибкам в оценке эффективности вакцин.

«Мы не знаем, может ли вакцинация против ВПЧ защитить от рака шейки матки», пишут ученые. Они указывают, что развитие болезни занимает десятилетия, а за участницами исследований обычно наблюдали до 6 лет. То есть, дизайн научных работ не мог дать точный ответ на этот вопрос.

Для предсказания риска развития рака шейки матки в будущем в рассмотренных исследованиях ученые одновременно наблюдали за двумя типами изменений клеток шейки матки: низкой и высокой степени. Клэр Рис (Claire Rees), ведущий автор анализа, сообщила в пресс-релизе журнала, что такой подход не может дать точной оценки. Поражения низкой степени возникают чаще и могут проходить спонтанно без прогрессирования. Поэтому их исчезновение не всегда может быть связано с применением вакцин.

Авторы указывают, что патологические изменения клеток шейки матки скорее всего были гипердиагностированы (обнаруживались чаще, чем в условиях реальной жизни). В исследованиях проводили их анализ с интервалом в 6-12 месяцев, тогда как обычно это делается раз в 36 месяцев. Этот фактор также мог привести к преувеличению эффективности вакцин.

Исследования проводились с участием женщин, которые были существенно старше, чем девушки, которым рекомендуется вакцинация против ВПЧ. Это несоответствие ученые считают еще одной важной погрешностью. Эффективность вакцин для девочек 9-13 лет изучалась только при помощи определения антител к вирусу в крови. Но как эти показатели отразятся на защите от рака в будущем, неизвестно.

Авторы анализа призывают провести новые исследования эффективности вакцин, независимые от спонсирования производителями. В них необходимо будет учесть все погрешности старых исследований. Также они предлагают создать базы данных, которые будут отражать распространенность рака шейки матки и смертность от него с учетом типа вируса. Это должно помочь определить, окупается ли вакцинация от ВПЧ и должна ли она быть приоритетом здравоохранения.

Ученые рекомендуют женщинам регулярно проходить скрининг патологий шейки матки.

«У нас есть хорошие доказательства того, что регулярный скрининг шейки матки значительно снижает риск рака, независимо от того, привита женщина или нет», — сказала профессор Эллисон Поллок (Allyson Pollock) из Ньюкаслского университета, соавтор исследования.

