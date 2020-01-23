Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне

Металлические столбы с контактными проводами, название железнодорожной станции «Новомыльниково» (отсылка к фильму Виталия Мельникова 1975 года), колонка с водой, десятки жмущихся друг к другу деревянных оконных рам – сценография художника Мариуса Яцовскиса гениальна в своей лаконичности и емкости. И место действия – небольшой провинциальный городишко – сразу понятно.

Раскачивающиеся уличные лампы перед арьерсценой прекрасно символизируют сильный ветер, который, собственно, и вынудил героев пьесы Вампилова – Владимира Бусыгина (Алексей Дякин) и Семена Севостьянова по прозвищу «Сильва» (Владимир Гуськов) втереться в доверие к семье кларнетиста Андрея Сарафанова (Игорь Костолевский).

Критики долгое время спорили, почему Антон Чехов определял жанр «Вишневого сада» как комедию. «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс… … Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой?» – жаловался драматург жене в письме. Актеры плакали, а Чехова недоумевал, почему они рыдают над водевилем. Водевиль, по сути, и «Старший сын» – студент в надежде выпить, согреться и переночевать – выдает себя за внебрачного сына человека, которого случайно встретил на улице.

Но режиссер Анатолий Шульев рассказывает эту историю как мелодраму о взаимоотношениях отцов и детей. «Это возможность для каждого разобраться в собственных отношениях с близкими, может быть простить кого-то или, наоборот, сказать всю правду. Для меня это история о выходе из кризиса, о том, как чужие становятся близкими, когда у них появляется общая память».

В пьесе Вампилова Андрею Сарафанову 55 лет. Но 71-летний Игорь Костолевский идеально попал в образ музыканта, ошарашенного внезапно объявившегося сыном. Он появляется и в концертном смокинге и в домашнем халате, кажется сильным и беззащитным, поражает доверчивостью и умом. И эта роль продолжает череду многочисленных образов интеллигентов, сыгранных Костолевским в кино и театре. Интересно, что к «Старшему сыну» он обратился впервые, хотя служит в театре с 1973 года.

Полине Лазаревой – одной из самых интересных молодых актрис «Маяковки» – вы этом спектакле досталась роль 19-летней Нины, дочери Андрея Сарафанова. Красавица, по которой сохнут и незваные гости, и курсант летного училища Михаил Кудимов… Полина Лазарева показала всю гамму человеческих эмоций – недоверие, сарказм, влюбленность, гнев. И, конечно, эта работа станет важной в ее карьере.

«Старший сын» – очередная удача театра имени Вл. Маяковского. И эта заслуга молодой команды, работавшей над постановкой. Они рассказали всем известную историю без дидактики, назидания и морализаторства. Скучно точно не будет.

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