Принц Чарльз познакомился в Давосе с Гретой Тунберг

Принц Чарльз призвал политиков ввести экологический налог и создать новую экономическую модель, «иначе планета сгорит». Об этом он заявил 22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает издание Daily Mail. После выступления принц Уэльский провел короткую встречу с 17-летней экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг.
Как отмечает издание, встреча двух ихвестных экоактивистов была непродолжительной, а ее участники не комментировали предмет разговора.
Вместе принц Чарльз и Грета Тунберг выглядели «довольно странно», пишет издание VANITY FAIR. «Грета в своей фирменной толстовке с капюшоном и принц в своем элегантном полосатом костбюме» во время фотосессии обменивались непринужденными фразами.
«Грета замечательная. Она представляет одну из главных причин, почему я все эти годы пытался приложить усилия», – заявил принц Уэльский в интервью CNN после знакомства с активисткой.
Издание подчеркивает, что в Швейцарию принц Уэльский прилетел на самолете, а после пересел на электромобиль.
На официальной странице принца Уэльского в Инстаграм опубликованы фото со встречи с экоактивисткой.
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The Prince of Wales meets environmental activist @GretaThunberg at @worldeconomicforum 2020. #wef
Грета Тунберг фото с принцем Уэльским не опубликовала.
Принц Чарльз впервые выступил с докладом о сохранении климита в 1960 году и с тех активно выступает за сохранение природы.
После выступления на форуме принц Чарльз улетеле в Ищраиль.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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