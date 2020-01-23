В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,5

23.01.2020, 15:54, Новости дня

В Турции 23 января произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Подземные толчки в районе Анкары были зафиксированы в 6.54 по местному времени (7.54 по Киеву). Очаг залягал на уровне 13,7 км.

Агентство «Анадолу» отметило, что сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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