В правительство внесен документ об отраслевой оплате труда

23.01.2020, 15:51, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что документ об отраслевой оплате труда внесен в правительство. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, уточнила она.

«В ближайшее время он будет, надеюсь, рассмотрен на заседании правительства, внесен в Государственную думу для того, чтобы мы уже могли сконструировать систему оплаты труда для медицинских работников», – приводит ее слова РИА «Новости».

Голикова отметила, что в данном вопросе важно взаимодействие с Минздравом, Министерством просвещения и другими структурами, где работают работники бюджетной сферы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере. По его словам, делать это нужно «аккуратно», чтобы не терять компенсационные и стимулирующие выплаты. Путин заявлял, что оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы решить кадровый вопрос в этой сфере.



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