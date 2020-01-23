Путин вручил родственнице героя восстания в Собиборе орден Мужества

Президент РФ Владимир Путин, который находится в Иерусалиме, вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере Собибор Леону Фельдгендлеру.
Об этом информирует ТАСС.
Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине – на тот момент посаде Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Затем семья переехала в Жулкевку в соседний посад, где отец Фельдгендлера стал главным раввином.
Осенью 1942 года Фельдгендлер был депортирован в концлагерь Собибор. Там он возглавил лагерное подполье.
В 1943 году в лагерь прибыли советские военнопленные. В сентябре Фельдгендлер вместе с советским офицером Александром Печерским стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Фельдгендлер жил в Люблине, где в апреле 1945 года был убит. Предположительно, это было сделано Армией Крайовой.
Путин подписал указ о его посмертном награждении еще в июле.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Случай с ключами в руках главы Чувашии Михаила Игнатьева, за которыми подпрыгнул пожарный, был шуткой, сообщил пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров. «Это шутливо-дружеский жест. Никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет», – приводит его слова ТАСС. Сидоров отметил, что церемония вручения ключей проходила в дружеской атмосфере. Он указал, что присутствовавшие на ней люди радовались. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сутки на Донбассе. Боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных, у сил ООС без потерь / 26 декабря
- Гривна к доллару подорожала до 23,88 грн/$ / 6 декабря
- Строившие «Северный поток – 2» суда покинули Балтийское море / 23 декабря
- Кабмин запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины / 4 декабря
- Волшебная кошка, нарисованная лошадь и школа с учениками. Что продают в интернете за миллионы / 17 января
- С начала 2019 года на Донбассе погибло 26 гражданских лиц, 136 были ранены – миссия ООН / 12 декабря
- Нападающий «Динамо» может перейти в китайский гранд / 24 января
- Минобороны и МИД приготовились отражать информационные атаки на Россию / 28 декабря