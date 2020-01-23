Путин вручил родственнице героя восстания в Собиборе орден Мужества

Президент РФ Владимир Путин, который находится в Иерусалиме, вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере Собибор Леону Фельдгендлеру.

Об этом информирует ТАСС.

Фельдгендлер родился в 1910 году в Туробине – на тот момент посаде Красноставского уезда Люблинской губернии Российской империи. Затем семья переехала в Жулкевку в соседний посад, где отец Фельдгендлера стал главным раввином.

Осенью 1942 года Фельдгендлер был депортирован в концлагерь Собибор. Там он возглавил лагерное подполье.

В 1943 году в лагерь прибыли советские военнопленные. В сентябре Фельдгендлер вместе с советским офицером Александром Печерским стал одним из главных организаторов единственного успешного в истории концлагерей восстания. После освобождения Восточной Польши Фельдгендлер жил в Люблине, где в апреле 1945 года был убит. Предположительно, это было сделано Армией Крайовой.

Путин подписал указ о его посмертном награждении еще в июле.

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