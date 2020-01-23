США собрались разместить на атакованной Ираном базе комплексы Patriot

23.01.2020, 15:44, Новости дня

На военной базе США в Ираке, атакованной Ираном, разместят противоракетные комплексы Patriot, информирует телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Для защиты этих американских солдат, вероятно, будут установлены ЗРК Patriot», – передает РИА «Новости» слова обозревателя Fox News, который ссылается на высокопоставленных американских чиновников.

Fox News отмечает, что американские военные не пытались осуществить перехват иранских ракет, так как на базе не было систем ПРО. Ракетный обстрел в Пентагоне считали «маловероятным», в связи с чем ЗРК Patriot не были размещены на иракской базе.

США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по американской авиабазе на западе Ирака и по военному объекту США в Иракском Курдистане.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Случай с ключами в руках главы Чувашии Михаила Игнатьева, за которыми подпрыгнул пожарный, был шуткой, сообщил пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров. «Это шутливо-дружеский жест. Никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет», – приводит его слова ТАСС. Сидоров отметил, что церемония вручения ключей проходила в дружеской атмосфере. Он указал, что присутствовавшие на ней люди радовались. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика