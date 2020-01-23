Путин не стал пожимать руку Пенсу

23.01.2020, 15:37, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.

Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».

Путин прошел мимо Пенса, пожал руки Макрону и принцу Чарльзу pic.twitter.com/UJ4iCmt9g5

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, открыл памятник героям блокадного Ленинграда. Также ожидаются переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином.



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