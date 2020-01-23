Скандал: уволенный президент «Грэмми» Дебора Дуган рассказала о подтасовках результатов премии

16 января главу музыкальной премии «Грэмми» Дебору Дуган отстранили от должности. Произошло это менее чем за две недели до проведения самой церемонии вручения наград. Таким образом, первая в истории женщина-президент Национальной академии искусства и техники грамзаписи США проработала на своем посту всего полгода. Как сообщает Variety, причиной увольнения Деборы стало «превышение должностных полномочий». На Дуган подала в суд одна из помощниц Клоди Литтл, которая обвиняет руководителя в «ненадлежащем поведении, словесных оскорблениях и жестоком обращении». Также сообщается, что Дебора готовила «переворот» в Академии и шантажировала руководителя отдела кадров и финансовую службу. Впрочем, пока все это слухи — официальных комментариев на этот счет никто из сторон не давал.

Вчера же дело приобрело неожиданный поворот. Сама Дебора выдвинула ряд обвинений против Академии. Она заявила, что, работая на «Грэмми», она не раз страдала от сексуальных домогательств и гендерной дискриминации. Кроме того, она выяснила, что ей платили в два раза меньше, чем предыдущим руководителям Академии. Дуган также сообщила, что бывший глава «Грэмми» Нил Портнов изнасиловал одну из певиц-номинанток. Якобы это и было реальной причиной, по которой его контракт не был продлен.

Эд Ширан и Ариана Гранде на «Грэмми»

На этом откровения Дуган не закончились. Она заявила, что Академия частенько подделывала результаты голосования. Члены выборочных комитетов продвигают в шорт-лист премии артистов, которые изначально даже не попадали в топ-20 кандидатов в номинанты. Так, в прошлом году в число номинантов в категории «Песня года» должна была войти композиция No Tears Left To Cry, записанная Арианой Гранде. Но в последний момент ее заменили на другой — «нужный» — трек, а очевидный хит певицы остался без номинации.

В дальнейшем Дебора обещает раскрыть и другие махинации Академии, представители которой в свою очередь называют все обвинения Дуган ложными.

Дебора Дуган

62-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 26 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Лидером по количеству номинаций стала американская певица Lizzo — у нее восемь номинаций. У рэпера Lil Nas X — семь, у Билли Айлиш — шесть. На четвертом месте по количеству номинаций Ариана Гранде — она претендует на победу в пяти номинациях.

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