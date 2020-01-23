Встреча с пингвинами и борьба с пластиком: Марион Котийяр побывала с экспедицией в Антарктиде

Около 20 лет Марион Котийяр поддерживает экологическую организацию Greenpeace. В 2010 году, еще будучи начинающей актрисой, она отправилась в Конго, чтобы осветить проблему уничтожения лесов в Африке. После этого Марион официально присоединилась к организации и все эти годы участвует в тех или иных «зеленых» инициативах.

Сейчас Greenpeace активно ведут переговоры со всемирным сообществом о создании морских заповедников. На днях Марион вместе с экспедицией на корабле Arctic Sunrise прибыла в Антарктиду. В путешествие на другой конец света она отправилась, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты океанов от глобального загрязнения. Вместе с другими активистами Greenpeace актриса изучала популяцию пингвинов и брала пробы для проверки микропластического загрязнения.

Антарктида должна быть полностью сохранившимся участком дикой природы, недоступным для человека, но даже самые отдаленные места на нашей планете меняются с пугающей скоростью. Я здесь, чтобы свидетельствовать об этой хрупкой среде, где живут пингвины, киты и тюлени. Их среда обитания, океаны, должна быть защищена,

— приводят слова Марион Котийяр в сообщении Greenpeace.

Марион Котийяр Актриса также поделилась подробностями своей миссии:

Я впервые живу на корабле. Мне очень приятно проводить время с командой ученых, которые выполняют такую важную работу, анализируя всевозможные угрозы океанам, вроде изменения климата, промышленного рыболовства и загрязнения пластиком.

Марион Котийяр — не первая звезда, которая отправляется на Антарктиду вместе с организацией Greenpeаce. Так, в 2018 году испанский актер Хавьер Бардем вместе с братом — актером Карлосом Бардемом — побывал у берегов моря Уэдделла. Во время своего путешествия актер смог понаблюдать за стаями пингвинов, увидеть китов и огромные айсберги, а также совершить рискованный поступок — спуститься на морское дно в субмарине. За всю историю покорения материка на это решились лишь 50 человек.

Хавьер БардемКроме того, в последнее время звезды стали популяризировать туристический отдых в Антарктике. Горячие штучки — модели Victoria’s Secret Жозефин Скривер и Жасмин Тукс — решили немного охладить свой пыл и отправились в Антарктиду на рождественские праздники в 2018-м. Компания Antarctica XXI предлагает примерно за 13 тысяч долларов недельные туры из Чили на станцию Вернадский. Условия там вполне комфортные: в декабре-феврале температура около нуля, вокруг бегают пингвины, а местный бар «Фарадей» на семь человек был назван один из лучших в мире, по мнению британских знатоков напитков Джоэла Харрисона и Нейла Ридли.

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