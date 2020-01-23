Why Don’t We. Вышла новая песня участников нацотбора на «Евровидение 2018» и шоу «Х-фактор» Mountain Breeze. Аудио

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Аудио: Mountain Breeze / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В мероприятиях в память о жертвах холокоста в Израиле приняли участие более сорока глав государств, и некоторые из них не преминули воспользоваться высокой трибуной для резких политических заявлений, отмечает Sky News. В результате эти политики отвлекли внимание от действительно важных вещей, сожалеет британский телеканал. Более 40 мировых лидеров в четверг присутствовали на Национальном мемориале Израиля […]
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