К концу 2020 года объем теневого ВВП Украины превысит 2 трлн грн – эксперт

К концу 2020 года общий объем теневого ВВП Украины составит более 2 трлн грн. Такое мнение 21 января высказал главный научный сотрудник отдела регуляторной политики и развития предпринимательства Института экономики промышленности Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук Юрий Харазишвили в ходе презентации исследования Центра Разумкова «Институциональая среда неформальных трудовых отношений в Украине: масштабы, динамика, последствия». Видеозапись пресс-конференции опубликована на YouTube-канале агентства «Укринформ».
«По нашим подсчетам, к концу 2020 общий объем теневого ВВП составит почти 2 трлн грн. Из этих средств работодатели выплачивают зарплату – этот показатель составит 700 млрд грн. Таким образом, внешний объем теневого ВВП, который не вычисляется Госстатом, составит 1,35 трлн грн. Общий уровень тенизации экономики сегодня составляет 47,4%», – сказал он.
По словам Харазишвили, к концу текущего года в теневом секторе экономики будет занято около 4,2 млн человек, что составляет 25% работающих граждан.
По мнению научного сотрудника НАНУ, наиболее действенным средством детенизации экономики станет «законодательное повышение зарплаты наемных работников с постепенным достижением уровня оплаты труда среднего значения стран ЕС».
Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%). Прогнозный объем ВВП Украины, заложенный в государственном бюджете на 2020 год, составляет около 4 трлн грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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