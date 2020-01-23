Россиян в Болгарии обвинили в отравлении бизнесмена

В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в предполагаемом отравлении бизнесмена Эмилияна Гебрева, сообщила прокуратура страны.
«В связи с продолжающимся под надзором полиции Софии расследованием попытки намеренного отравления Эмилияна Гебрева <…> трем российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Россиян обвиняют в соучастии в попытке преднамеренного убийства «путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического соединения».
Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что стоит за новым скандалом с «отравлением Новичком».
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