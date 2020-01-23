Россиян в Болгарии обвинили в отравлении бизнесмена

23.01.2020, 15:30, Новости дня

В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в предполагаемом отравлении бизнесмена Эмилияна Гебрева, сообщила прокуратура страны.

«В связи с продолжающимся под надзором полиции Софии расследованием попытки намеренного отравления Эмилияна Гебрева <…> трем российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Россиян обвиняют в соучастии в попытке преднамеренного убийства «путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического соединения».

Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что стоит за новым скандалом с «отравлением Новичком».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В мероприятиях в память о жертвах холокоста в Израиле приняли участие более сорока глав государств, и некоторые из них не преминули воспользоваться высокой трибуной для резких политических заявлений, отмечает Sky News. В результате эти политики отвлекли внимание от действительно важных вещей, сожалеет британский телеканал. Более 40 мировых лидеров в четверг присутствовали на Национальном мемориале Израиля […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика