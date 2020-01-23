Эксперты оценили начало в Коми масштабного строительства сразу двух стратегических ж/д магистралей

В Коми официально стартует строительство сразу двух стратегических ж/д магистралей. Преимущества проекта для РФ являются очевидными, а о его пользе для республики и ее жителей Telegram-канал «Комикадзе» спросил у экспертов.

Высказаться по этому поводу решил Вячеслав Бельдей, занимающий пост директора «Фонда содействия евразийской интеграции». Он указал, что каждый из этапов развития ж/д транспорта на территории РФ связан со значительными индустриальными и социальными рывками на федеральном уровне. Благодаря реализации в республике экономических проектов Коми получит ряд дивидендов. Инициатива обеспечит ускоренное развитие железнодорожной сети, будет расширяться и улучшаться магистральная инфраструктура, дополнительные меры окажутся нацелены на сырьевую базу СМП. В совокупности это позволяет раскрыть недооцененный потенциал отечественных регионов.

Стоящий во главе Института социально-экономической модернизации Константин Бакулев прокладку Белкомур и Баренцкомур воспринимает в качестве мощного импульса развития Коми. В республике появятся новые рабочие места, в регион начнут вкладываться инвесторы, что приведет к развитию промышленности и торговли. Участниками проекта являются РЖД и Росатом, имеющие внушительный опыт управления рисками. Бакулев не сомневается в положительном исходе проектов, считая важным удержать в заданном коридоре объемы инвестиций.

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