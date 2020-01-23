Эксперты оценили начало в Коми масштабного строительства сразу двух стратегических ж/д магистралей

23.01.2020, 15:30, Разное

В Коми официально стартует строительство сразу двух стратегических ж/д магистралей. Преимущества проекта для РФ являются очевидными, а о его пользе для республики и ее жителей Telegram-канал «Комикадзе» спросил у экспертов.
Высказаться по этому поводу решил Вячеслав Бельдей, занимающий пост директора «Фонда содействия евразийской интеграции». Он указал, что каждый из этапов развития ж/д транспорта на территории РФ связан со значительными индустриальными и социальными рывками на федеральном уровне. Благодаря реализации в республике экономических проектов Коми получит ряд дивидендов. Инициатива обеспечит ускоренное развитие железнодорожной сети, будет расширяться и улучшаться магистральная инфраструктура, дополнительные меры окажутся нацелены на сырьевую базу СМП. В совокупности это позволяет раскрыть недооцененный потенциал отечественных регионов.

Стоящий во главе Института социально-экономической модернизации Константин Бакулев прокладку Белкомур и Баренцкомур воспринимает в качестве мощного импульса развития Коми. В республике появятся новые рабочие места, в регион начнут вкладываться инвесторы, что приведет к развитию промышленности и торговли. Участниками проекта являются РЖД и Росатом, имеющие внушительный опыт управления рисками. Бакулев не сомневается в положительном исходе проектов, считая важным удержать в заданном коридоре объемы инвестиций.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В мероприятиях в память о жертвах холокоста в Израиле приняли участие более сорока глав государств, и некоторые из них не преминули воспользоваться высокой трибуной для резких политических заявлений, отмечает Sky News. В результате эти политики отвлекли внимание от действительно важных вещей, сожалеет британский телеканал. Более 40 мировых лидеров в четверг присутствовали на Национальном мемориале Израиля […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика