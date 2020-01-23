Воробей не заступилась за Долгополова после шуток об Иисусе: «Не ханжа, но допустить не могу»

Елена Воробей не заступилась за Александра Долгополова после его шуток об Иисусе. По словам артистки, такой юмор способен безнаказанно восприниматься только необразованной публикой.

Некоторое время назад сам комик рассказал, что сотрудники полиции в отношении его начали расследование, а всему виной — выступление в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года. Тогда Долгополов неудачно пошутил об Иисусе Христе, которого, как он выразился, должны были назвать Богданом. На протяжении всего перформанса стендапер не стеснялся в выражениях, используя нецензурную лексику. После начала расследования он внезапно покинул Россию. Об этой ситуации решила высказаться коллега юмориста. В разговоре с журналистами Елена Воробей заявила, что не может поддержать позицию артиста, но и осуждать его не станет. Как считает знаменитость, его поступок можно назвать неоднозначным.

Юмористка рассказала, что также использует в своих выступлениях нецензурную лексику. «Александр, скорее всего, прекрасно понимает, на какую аудиторию работает», — добавила Воробей и напомнила, что всего должно быть в меру. Данное правило относится и к религиозным понятиям. «Я против мерзости. Но если мне артист не нравится, я просто не пойду на концерт этого человека», — подытожила звезда, о чем пишет «Телепрограмма».

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