К концу года Национальный цирк передаст всех животных частному эко-парку

Министерство культуры, молодежи и спорта подписало Меморандум о сотрудничестве с общественной организацией «Фельдман Эко-Парк». Благодаря этому животные из государственных цирков смогут жить в эко-приютах и эко-парках. Об этом 23 января сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно Меморандуму, «Фельдман Эко-Парк» будет размещать животных в условиях, которые соответствуют требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и предоставлять ветеринарную помощь. Также организация будет вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии.

«Что касается животных, которые находятся в частной собственности, мы также готовы вместе с общественными организациями помочь владельцам животных эти вопросы решить. Мы предусмотрели в Меморандуме возможность для них приобщиться к сотрудничеству в рамках этого документа, но мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться в решения, которые примут владельцы», — сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

30 декабря министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в течение 2020 года в государственных цирках откажутся от представлений с животными.

Как сообщил Минкульт в ответе на запрос УНН, на данный момент в государственных цирковых предприятиях находятся 317 животных. Среди них 96 животных — на балансе ГП «Национальный цирк Украины».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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