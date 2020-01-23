Александр Пашков о разводе с первой женой: «Не выдержали нервы»

Александр Пашков в свое время оставил супругу с тремя детьми. Пара прожила вместе 17 лет, но потом поняла, что необходимо развестись.
Актер посетил в качестве гостя студию передачи «Судьба человека», где пояснил о первом брачном союзе, который завершился неудачно. Впервые Александр Пашков женился на Анжелике Самойловой, которая училась в одном с ним ВУЗе. Как признался артист, это было его первое большое чувство в жизни. Через некоторое время после знакомства возлюбленные сыграли свадьбу, в результате этого брака у артиста появилось трое детей.
Тогда у Пашкова не было денег на содержание семьи. Ему приходилось много трудиться, а заработанных денег хватало лишь на приобретение подгузников. Вскоре он уехал в Москву, где нашел работу курьера, а жена с дочерью осталась в Екатеринбурге. В один момент актер отправился в «Мосфильм» и попросил взять его в массовку, далее его пригласили на эпизодическую роль. Постепенно к нему пришла слава, но в личной жизни произошли негативные перемены.
Несмотря на то, что супруга тоже переехала в столицу, пара распалась и развелась в 2013 году. По словам гостя «Судьбы человека», вначале они приняли решение отдельно пожить, чтобы «успокоить нервы», но вскоре осознали необходимость расстаться окончательно. «Самый близкий человек в какой-то момент стал не близким», — отметил Пашков.
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