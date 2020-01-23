Создание фильмов и сериалов по комиксам DC отдадут в руки Дж. Дж. Абрамса

Стало известно, что студия Bad Robot, которую возглавляет Джей Джей Абрамс, заключила соглашение с Warner Media и займется производством фильмов и сериалов по вселенной DC. Первым на очереди стоит проект «Темная Лига Справедливости».

Впервые комиксы про Темную Лигу Справедливости были выпущены DC в 2011 году. Лига насчитывает изрядное количество героев, среди которых отнюдь не все «белые и пушистые».

Было уже несколько попыток экранизировать комиксы о Темной Лиге, но все проекты потерпели неудачу и были закрыты. В попытках экранизации студии привлекали даже Гильермо дель Торо, но и он не смог изменить ситуацию к лучшему.

Теперь к делу привлекли Дж. Дж. Абрамса и его Bad Robot. На данный момент нет ни графика выхода картин, ни их рабочих названий. Даже не известно, будут ли связаны между собой фильмы и сериалы о Темной Лиге.

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