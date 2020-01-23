В РФ появится аукцион по продаже «красивых» автономеров

Аукцион по продаже «красивых» регистрационных знаков на автомобили может появиться в РФ с 1 января 2021 года, сообщил заместитель начальника ГИБДД МВД Николай Шеюхин.
Шеюхин сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам совершенствования системы регистрации транспортных средств, что планируется ввести подобные аукционы с 1 января 2021 года, передает РИА «Новости».
Ранее Минэкономразвития предложило разрешить покупать «красивые» госномера для автомобилей через сайт госуслуг. До этого, в ноябре, МВД и Минэкономразвития договорились о концепции системы, позволяющей гражданам покупать так называемые красивые автономера.
Отметим, что в среду сообщалось о челябинце, которого лишили прав за поддельные номера «в777ор».
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