Составлен ТОП-10 лучших смартфонов 2020 года от компании Xiaomi

23.01.2020, 15:21, Разное

Эксперты представили ТОП-10 лучших смартфонов 2020 года, произведенных китайской компанией Xiaomi. По словам специалистов, данные модели своей мощью, качеством и функционалом не уступают устройствам Apple.
Первые три места были отданы смартфонам Xiaomi Mi Note 10 с 5 объективами и камерой на 108 Мп, недорогому Xiaomi Mi 9T Pro с самым производительным процессором Qualcomm Snapdragon 855 и Xiaomi Mi 9, дисплей которого покрыт стеклом Gorilla Glass 6. На четвертом месте оказался самый мощный смартфон Xiaomi Mi Mix, поддерживающий работу с сетями 5G.

Пятое, шестое и седьмое места были присвоены смартфонам Xiaomi Mi 9T с камерой, расположенной в выезжающем модуле, Xiaomi Mi 8, оснащенному графическим ускорителем Adreno 630 b и бюджетному Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который часто сравнивают с Google Pixel 3. Кроме того, процессор данной модели имеет жидкостное охлаждение.

Замыкают ТОП-10 лучших мобильных устройств Xiaomi Redmi Note 8T с процессором Qualcomm Snapdragon 665, Xiaomi Redmi Note 7, оснащенный производительной платформой на основе 8-ядерного чипсета, и Xiaomi Mi A3, в экран которого встроен сканер отпечатков пальцев.



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