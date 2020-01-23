В Египте ребенок скончался после порции лапши быстрого приготовления

В Египте 9-летний ребенок скоропостижно умер в результате употребления лапши быстрого приготовления. Местные правоохранительные органы начали расследовать детали произошедшего.

По сведениям издания «ПолитЭксперт» со ссылкой на Akhbar el-Youm, происшествие было зафиксировано в городе Махалля Кубра, в одной из северных провинций страны. Родители ребенка обратились в полицию сразу же после его смерти. По их словам, причиной летального исхода является употребленная лапша быстрого приготовления.

Позже стало известно, что еще во время еды у умершего повысилось кровяное давление, что вскоре привело к сердечному приступу и смерти. Египетские правоохранители уже анализируют возможные причины летального исхода в случае с 9-летним ребёнком.

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