В Иваново расследуется смерть пациентки после косметической операции

Следственные органы в Иваново проверяют факт смерти пациентки в одной из клиник эстетической медицины. 50-летняя жительница скончалась 20 января после того, как ей провели косметическую операцию.

Как выяснило следствие, жительница Иваново с медицинским центром заключила соглашение, предусматривающее предоставление ей ряда косметических услуг. Согласно договору, пациентку прооперировали, после чего перевели в палату, где за ней наблюдали медики. Спустя несколько часов у женщины ухудшилось самочувствие, и врачам, несмотря на предпринятые меры, спасти ее не удалось.

Правоохранители открыли уголовное производство по делу о смерти пациентки медцентра. Должностные лица клиники подозреваются в некачественном выполнении своих обязанностей, что привело к гибели человека.

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