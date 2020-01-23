В Роспотребнадзоре оценили препарат уральских ученых от коронавируса

23.01.2020, 15:19, Новости дня

Массовая вспышка эпидемии нового типа коронавируса не угрожает российским гражданам, однако при общении с китайскими туристами следует соблюдать осторожность, сообщил вирусолог, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ доктор биологических наук Михаил Щелканов.

В комментарии «Ридусу» Щелканов отметил, что из эпицентра эпидемии вирус будет заноситься на территории сопредельных провинций Китая и соседних стран.

«Необходимая мера для предотвращения такой ситуации – это поддержание на высоком уровне готовности всех систем биологической безопасности государства, – сообщил эксперт.

Он также прокомментировал сообщение о том, что ученые Уральского федерального университета (УрФу) в борьбе с опасным вирусом предложили использовать разработанный в вузе препарат «Триазавирин». Вирусолог отнесся к этому скептически.

«Триазаверин» не является уникальным препаратом. А что касается его эффективности по отношению к новому вирусу, ее могут показать только лабораторные исследования», – подчеркнул он.

Напомним, число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 633 человек, умерли 17 человек. Случаи заболевания выявили также в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде. В Санкт-Петербурге госпитализирован третий человек с подозрением на новый коронавирус. По всей границе России усилен санитарно-карантинный контроль.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.



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