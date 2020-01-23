Герман Греф назвал главную в мире болезнь — это депрессия

Депрессия является главной болезнью в мире, и эта тема очень волнует мировых лидеров, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф сообщил в интервью каналу «Россия 24», что «депрессия стала главной болезнью мира», передает РИА «Новости».
— Мы провели исследование, что больше всего волнует мировых лидеров, оказалось, что эта тема выходит в топ. Последние полгода мы старались максимально в этом разобраться, мы инвестируем в это много, у нас есть лаборатория нейронаук и поведения человека, — добавил он.
Ранее научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов заявил, что мир захватила эпидемия «цифрового аутизма», когда люди не могут долго общаться вживую и уходят в соцсети.
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